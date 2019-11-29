За денежное вознаграждение подозреваемая передала новорожденного сына своим знакомым...

«Сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из ОУР УВД по ЦАО задержали 22-летнюю приезжую, подозреваемую в незаконной продаже новорожденного сына», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.В полицию с заявлением обратилась женщина. Она рассказала о том, что в августе 2019 года она родила ребенка в одной из больниц г.Москвы. После выписки, за денежное вознаграждение, она передала новорожденного сына своим знакомым. Спустя некоторое время она раскаялась в своем поступке и активно пыталась связаться со своими знакомыми, которым передала сына. Однако они длительное время на связь не выходили. Это и стало поводом для её обращения в правоохранительные органы.Женщина была задержана сотрудниками полиции.В результате дальнейших оперативно-розыскных мероприятий полицейскими в Московской области были задержаны подозреваемые, которым женщина передала ребенка. Ими оказались приезжие из ближнего зарубежья в возрасте 34 и 35 лет. Ребенок госпитализирован в медицинское учреждение.Материалы проверки переданы в Пресненский МРСО СУ по ЦАО ГСУ СК РФ по г. Москве, принято процессуальное решение.Управление уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве(495) 694-91-27