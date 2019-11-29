Ослабшую птицу несколько дней выхаживали в Гусь-Хрустальном.

Ослабшую птицу несколько дней выхаживали в Гусь-Хрустальном.Сову принесли в визит-центр национального парка «Мещера» туристы, которые нашли ее на обочине дороги почти Владимирской и Московской областей, сообщила станица нацпарка в соцсети. Сначала спасители даже подумали, что птица умерла.Орнитолог нацпарка Юрий Быков определил, что это неясыть длиннохвостая, которая отличается цепкими когтями, которых стоит опасаться даже больше, чем клюва. Переломов и других повреждений у нее не было. За четыре дня наблюдений, выяснилось, что птица оказалась равнодушна к пище, хотя выпила очень много воды, что для сов не характерно.Возможно она отравиться мышами, которых травили ядом жители окрестных поселений. Либо была ослеплена или сбита машиной. Еще одна версия – преохлаждение, в те дни ночные морозы доходили до 19 градусов.29 ноября, ставшую более подвижной и энергичной сову выпустили на волю. Перед этим спасенную измерили и окольцевали – чтобы и дальше следить за ее судьбой.