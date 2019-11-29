Американская певица Николь Шерзингер объявила о воссоединении группы The Pussycat Dolls. В социальных сетях знаменитость опубликовала пост, в котором поделилась подробностями предстоящих ..

Американская певица Николь Шерзингер объявила о воссоединении группы The Pussycat Dolls. В социальных сетях знаменитость опубликовала пост, в котором поделилась подробностями предстоящих концертов."Я очень рада сообщить, что мы вернулись! Тур стартует в Великобритании в апреле 2020 года!", – приводит ее слова телеканал "". Отмечается, что в обновленный состав войдут Николь Шерзингер, Эшли Робертс, Джессика Сатта, Кармит Бачар и Кимберли Уайатт.Напомним, группа The Pussycat Dolls была основана в 1995 году в США. Наиболее популярные песни коллектива – Don't Cha, Buttons и Stickwitu, сообщает . Группа прекратила существование в 2010 году на фоне слухов о том, что участницы больше не хотели быть в тени Николь Шерзингер.