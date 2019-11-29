Тверской суд Москвы отправил в следственный изолятор до конца января заместителя руководителя отдела по газовой промышленности Федеральной антимонопольной службы Максима Тимофеева. Он подозревается в избиении пожилой матери.

Тверской суд Москвы отправил в следственный изолятор до конца января заместителя руководителя отдела по газовой промышленности Федеральной антимонопольной службы Максима Тимофеева. Он подозревается в избиении пожилой матери.Адвокат Тимофеева Максим Пашков рассказал ТАСС, что суд удовлетворил ходатайство следствия и поместил его подзащитного в СИЗО под стражу на срок до 27 января. Меру пресечения удалось избрать со второй попытки, поскольку накануне чиновник был госпитализирован, из-за чего суд не смог рассмотреть вопрос об его аресте. По словам адвоката, Тимофееву якобы после задержания сотрудники полиции сломали ногу, которая впоследствии была прооперирована. Пашков утверждает, что его подзащитного избили в отделении полиции, где нанесли тяжелую травму колена.Ранее в СМИ появилась информация, согласно которой 46-летний столичный чиновник избил свою маму. По грустной иронии судьбы, это случилось в День матери, 24 ноября. Как сообщает "Московский комсомолец", 80-летняя пенсионерка после избиения попала в реанимацию.