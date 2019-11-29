Водитель автомобиля «Равон» совершила наезд на женщину, переходившую проезжую часть на дворовой территории жилого дома...

Следственной частью СУ УВД по ЗелАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по факту ДТП, в результате которого пострадал малолетний ребенок .Установлено, что водитель автомобиля «Равон» совершила наезд на женщину, переходившую проезжую часть на дворовой территории жилого дома в г. Зеленограде, на руках у которой находился 3-х летний ребенок.В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход и ребенок получили различные телесные повреждения, с которыми доставлены в медицинское учреждение.По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».В отношении водителя автомобиля «Равон» избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-78-28