Александровский городской суд обязал администрацию Александровского района не чинить организаторам препятствия в проведении митинга на Советской площади 1 декабря года. Решение суда вступит в законную силу, если не будет обжаловано в апелляционном порядке.
Александровский городской суд обязал администрацию Александровского района не чинить организаторам препятствия в проведении митинга на Советской площади 1 декабря года. Решение суда вступит в законную силу, если не будет обжаловано в апелляционном порядке.
Сегодня жители ждут, исполнит ли администрация решение суда. Если нет, то митинг 1 декабря не состоится из «соображений безопасности».
Напомним, что районная администрация , сославшись на положения постановления губернатора от 29.12.2012. Александровцы протестуют против
несанкционированных свалок, ввоза московского мусора и александровского полигона. По словам людей, у них накопилось множество вопросов не только к местным, но и к областным властям.