Александровский городской суд обязал администрацию Александровского района не чинить организаторам препятствия в проведении митинга на Советской площади 1 декабря года. Решение суда вступит в законную силу, если не будет обжаловано в апелляционном порядке.

Александровский городской суд обязал администрацию Александровского района не чинить организаторам препятствия в проведении митинга на Советской площади 1 декабря года. Решение суда вступит в законную силу, если не будет обжаловано в апелляционном порядке.Сегодня жители ждут, исполнит ли администрация решение суда. Если нет, то митинг 1 декабря не состоится из «соображений безопасности».Напомним, что районная администрация , сославшись на положения постановления губернатора от 29.12.2012. Александровцы протестуют противнесанкционированных свалок, ввоза московского мусора и александровского полигона. По словам людей, у них накопилось множество вопросов не только к местным, но и к областным властям.