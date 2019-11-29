Европейский союз футбольных ассоциаций объявил четверку претендентов на звание лучшего футболиста прошедшей игровой недели Лиги чемпионов. В списке три нападающих и один голкипер. Кажется, вратарю ПСЖ Кейлору Навасу выиграть будет сложно.

Европейский союз футбольных ассоциаций объявил четверку претендентов на звание лучшего футболиста прошедшей игровой недели Лиги чемпионов. В списке три нападающих и один голкипер. Кажется, вратарю "ПСЖ" Кейлору Навасу выиграть будет сложно.Бывший вратарь мадридского "Реала" играл в составе французского "Пари Сен-Жемрен" против своего бывшего клуба и помог парижанам добиться гостевой ничьей (2:2), отразив более десятка опасных ударов.Кроме Наваса на награду номинированы польский форвард мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски (4 гола в матче с "Црвеной Звездой"), аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси (гол и два голевых паса в матче с дортмундской "Боруссией") и бельгийский игрок линии атаки миланского "Интера" Ромелу Лукаку (гол и паса в матче со "Славией").