Анфиса Чехова славится своей экстраординарностью. Но последней выходкой она побила все рекорды.

Анфиса Чехова славится своей экстраординарностью. Но последней выходкой она побила все рекорды.Актриса публично заявила, что накануне испытала множественный оргазм. Дабы не вводить фолловеров в состояние оцепенения, звезда поспешила сообщить, что речь идет о гастрономическом. "Я редко употребляю подобные слова в своих постах, но иначе и не опишешь то состояние, которое я испытала в новом ресторане", – призналась артистка.По словам Анфисы, это уютный европейский ресторанчик без дурацкого московского пафоса. Он скрыт от случайных прохожих в укромной арке на Красной Пресне – между винотекой и аптекой. Об этом она сообщила на своей странице в социальной сети "Инстаграм".27 Ноя 2019 в 5:29 PSTЧехова отметила, что в этом заведении богатая винная карта. В ней представлено более тысячи позиций."На фото тонко нарезанный свежайший гребешок, новозеландские устрицы и вкуснейшие ежи", – пояснила ведущая.Светская львица призналась, что последний раз ела такие вкусные морепродукты на набережной Круазет в Каннах. Анфиса считает себяизбалованным вкусной пищей гурманом.Тем не менее до ресторанного критика ей еще далеко.