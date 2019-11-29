Украинская делегация в Женеве на форуме по вопросам меньшинств прервала стуками табличек выступление депутата Госдумы от Крыма Руслана Бальбека.

Украинская делегация в Женеве на форуме по вопросам меньшинств прервала стуками табличек выступление депутата Госдумы от Крыма Руслана Бальбека.Как заявила глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина, выступить не дали ни Бальбеку, ни ей (криками, стуками ног и табличек), а его к тому же секретарь лишил права слова, хотя Руслан Бальбек – официальный делегат от России.Украинцы остановили выступление и представителя Сербии, который, когда ему дали слово, заявил, что неоднократно был в Крыму и что там не ущемляются права ни крымских татар, ни украинцев.12-я сессия форума по вопросам меньшинств проходит в Женеве 28 и 29 ноября под эгидой Совета ООН по правам человека. На ней планировалось обсудить образование, языки и права меньшинств, сообщает ТАСС.Такую недипломатичную манеру диалога украинская делегация применяет не в первый раз. Например, летом этого года украинские делегаты, взбудораженные полным восстановлением прав России в ПАСЕ, старались во что бы то ни стало заблокировать утреннюю сессию — они кричали с места и перебивали председателя.Тогда украинцы вновь попытались оспорить полномочия российской делегации. Призвали всех несогласных покинуть зал, но вышли в итоге только они.