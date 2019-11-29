Радиолокационная станция Резонанс-Н, установленная на архипелаге Новая Земля, настроена и готова к службе. Однако точную дату начала работы должно определить Министерство обороны РФ, заявил глава научно-исследовательского центра Резонанс Иван Назаренко.

Радиолокационная станция "Резонанс-Н", установленная на архипелаге Новая Земля, настроена и готова к службе. Однако точную дату начала работы должно определить Министерство обороны РФ, заявил в интервью агентству ТАСС глава научно-исследовательского центра "Резонанс" Иван Назаренко.На данный момент первая и вторая РЛС "Резонанс-Н" уже функционируют, третья и четвертая готовы к запуску, а пятая на финальном этапе производства."Резонанс-Н" – это радиолокационная станция, способная обнаруживать крылатые и баллистические ракеты, гиперзвуковые летательные аппараты, в том числе, и построенные с использованием технологии "стелс".Максимальная дальность обнаружения – 1100 километров, высота – 100 километров. Одновременно станция может отслеживать до 500 целей.Вся РЛС размещается на 5 полуприцепах, в одной смене работают три человека.