На полигоне Капустин Яр, что в Астраханской области, прошел испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Тополь, сообщает Министерство обороны России.

На полигоне Капустин Яр, что в Астраханской области, прошел испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Тополь", сообщает Министерство обороны России.Учебный боевой блок ракеты попал в цель, расположенную на казахстанском полигоне Сары-Шаган.РТ-2ПМ "Тополь" – одна из основных межконтинентальных баллистических ракет российских Ракетных войск стратегического назначения. Дальность ее полета достигает 11 тысяч километров. Ядерный боевой блок всего один, но его мощность оценивается в 550 килотонн в тротиловом эквиваленте.