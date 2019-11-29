Сообщения о лечении Александра Лукашенко в Объединенных Арабских Эмиратах вызвали переполох в Белоруссии. Обеспокоенные активисты попытались добиться официальной информации о состоянии здоровья 65-летнего президента.

Сообщения о лечении Александра Лукашенко в Объединенных Арабских Эмиратах вызвали переполох в Белоруссии. Обеспокоенные активисты попытались добиться официальной информации о состоянии здоровья 65-летнего президента.Состояние главы республики – дело государственной важности.Статья 11 закона "О президенте Республики Беларусь" гласит, что еслион не способен исполнять обязанности, то может быть досрочно освобожден отдолжности.Добиться правды о состоянии здоровья президента попыталсяактивист из Могилева Александр Хамратов. Он обратился в администрацию главыгосударства, где ему ответили, что соответствующая информацию можно найти вСМИ. Но конкретных изданий чиновники не назвали."На протяжении долгого времени здоровье АлександраЛукашенко является фактически тайной для белорусского общества", – пишетпортал "Белорусский партизан".Вопросы вызвал недавний визит президента в ОбъединенныеАрабские Эмираты. Лукашенко находился в арабской монархии 10 дней. ОфициальныеСМИ сообщали, что глава государства все это время вел переговоры с руководствомстраны.Лукашенко встретился с советником по нацбезопасности ОАЭ и ознакомился с развитием искусственного интеллектаСегодня, 7 ноября, Президент Беларуси Александр Лукашенко провел встречу с советником по национальной безопасности ОАЭ шейхом Тахнуном бен Заидом аль-Нахайяном.— Политринг (@politringby)У блогеров другая информация. Популярный телеграм-каналNEXTA сообщил, что тайно лечился в ОАЭ. Якобы он находился в элитнойклинике, куда поехал сразу из аэропорта. Диагноз президента строго засекречен,заявили авторы.Позже прокомментировал слухи. По его словам, онбегал в день по 15 километров. "Правда, написали, что я там умираю",– заметил глава государства.