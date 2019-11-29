Сообщения о лечении Александра Лукашенко в Объединенных Арабских Эмиратах вызвали переполох в Белоруссии. Обеспокоенные активисты попытались добиться официальной информации о состоянии здоровья 65-летнего президента.
Сообщения о лечении Александра Лукашенко в Объединенных Арабских Эмиратах вызвали переполох в Белоруссии. Обеспокоенные активисты попытались добиться официальной информации о состоянии здоровья 65-летнего президента.
Состояние главы республики – дело государственной важности.
Статья 11 закона "О президенте Республики Беларусь" гласит, что если
он не способен исполнять обязанности, то может быть досрочно освобожден от
должности.
Добиться правды о состоянии здоровья президента попытался
активист из Могилева Александр Хамратов. Он обратился в администрацию главы
государства, где ему ответили, что соответствующая информацию можно найти в
СМИ. Но конкретных изданий чиновники не назвали.
"На протяжении долгого времени здоровье Александра
Лукашенко является фактически тайной для белорусского общества", – пишет
портал "Белорусский партизан".
Вопросы вызвал недавний визит президента в Объединенные
Арабские Эмираты. Лукашенко находился в арабской монархии 10 дней. Официальные
СМИ сообщали, что глава государства все это время вел переговоры с руководством
страны.
Лукашенко встретился с советником по нацбезопасности ОАЭ и ознакомился с развитием искусственного интеллекта
Сегодня, 7 ноября, Президент Беларуси Александр Лукашенко провел встречу с советником по национальной безопасности ОАЭ шейхом Тахнуном бен Заидом аль-Нахайяном.
— Политринг (@politringby)
У блогеров другая информация. Популярный телеграм-канал
NEXTA сообщил, что тайно лечился в ОАЭ. Якобы он находился в элитной
клинике, куда поехал сразу из аэропорта. Диагноз президента строго засекречен,
заявили авторы.
Позже прокомментировал слухи. По его словам, он
бегал в день по 15 километров. "Правда, написали, что я там умираю",
– заметил глава государства.