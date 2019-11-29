Злоумышленник путем представления подложного паспорта на чужое имя заключил договор аренды автомашины, после чего продал ее...

Сотрудники Отдела уголовного розыска ОМВД России по Басманному району задержали мужчину, подозреваемого в хищении иномарки путем мошенничества.В полицию поступило заявление от 42-летней женщины, которая сообщила, что неизвестный заключил с ней договор аренды автомобиля «Киа Оптима», стоимостью 750 тысяч рублей, после чего завладев транспортным средством, скрылся и перестал выходить на связь. Арендные платежи за автомобиль не поступали.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на улице Маросейка задержали подозреваемого – 34-летнего жителя Подмосковья. Установлено, что злоумышленник путем представления подложного паспорта на чужое имя заключил договор аренды автомашины, после чего продал ее третьим лицам, а вырученными деньгами распорядился по своему усмотрению.Следствием ОМВД России по Басманному району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество». Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60