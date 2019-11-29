Сотрудники полиции на Мясницкой улице обнаружили мужчину, лежащего на асфальте без сознания, который был госпитализирован в медицинское учреждение...

Сотрудники Отдельной роты патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по Красносельскому району задержали мужчину, подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.В ходе патрулирования территории сотрудники полиции на Мясницкой улице обнаружили мужчину, лежащего на асфальте без сознания, который был госпитализирован в медицинское учреждение.Установлено, что потерпевшим является 25-летний москвич, которому неизвестный причинил, согласно справке из больницы, тяжкие телесные повреждения.В результате проверочных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался 24-летний приезжий из ближнего зарубежья, который рассказал, что между ним и потерпевшим возник словестный конфликт, который перерос в драку.Следствием ОМВД России по Красносельскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60