В соцсетях появилось видео, как в Казани на машине известного сервиса каршеринга из морга забирают тело умершего человека. Мнения пользователей в комментариях разделились. Одни не увидели в эпизоде ничего страшного, другие же отмечают недопустимость подобного использования арендованных авто.

В соцсетях появилось видео, как в Казани на машине известного сервиса каршеринга из морга забирают тело умершего человека.По сообщению автора, видео он снимал у 15-й городской больницы Казани, передает ГТРК "Татарстан".Мнения пользователей в комментариях разделились. Одни не увидели в эпизоде ничего страшного – мол, "машина, и машина".Другие же отмечают недопустимость подобного использования арендованных авто, ведь потом в них кто-то будет перевозить собственные предметы быта, а в кузове каршеринговой машины после перевозки трупа вряд ли будут делать санобработку.