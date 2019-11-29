В рамках программы соревнований необходимо было проплыть дистанцию техниками баттерфляй, брасс, на спине и вольным стилем, состоялась смешанная эстафета...

С 25 по 29 ноября в спортивном комплексе «Водный стадион «Динамо»» состоялись соревнования по плаванию среди региональных организации, а также министерств и ведомств органов безопасности и правопорядка Российской Федерации.Традиционно, чемпионат «Динамо» по плаванию собирает практически всех сильнейших пловцов России. В соревнованиях приняли участие 22 сборных команды региональных организаций и 6 команд федеральных органов исполнительной власти.В рамках программы соревнований необходимо было проплыть дистанцию техниками баттерфляй, брасс, на спине и вольным стилем, а также состоялась смешанная эстафета. По результатам трехдневного спортивного состязания первое место заняла команда Росгвардии, второе МВД России и третье место команда Динамо-24. После подведения итогов прошло торжественное награждение самых результативных команд и спортсменов.Поздравляем нашу команду с почетным призовым местом и желаем дальнейших спортивных достижений!Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве