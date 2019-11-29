Злоумышленники требовали у индивидуальных предпринимателей ежемесячно передавать им денежные средства за возможность беспрепятственной парковки...

СЧ ГСУ ГУ МВД России по г. Москве направлено в суд уголовное дело по обвинению мужчины, совершившего вымогательство денежных средств в составе организованной группы.Как сообщалось ранее, в период с апреля 2015 года по май 2016 года злоумышленники требовали у индивидуальных предпринимателей, занимавшихся перевозками пассажиров автотранспортом, припаркованным у станции метро «Шаболовская», ежемесячно передавать им денежные средства за возможность беспрепятственной парковки в указанном месте с целью посадки и высадки пассажиров. В случае отказа фигуранты угрожали предпринимателям применить насилие и уничтожить принадлежащие им автомобили.По данному факту ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по статье 163 УК РФ «Вымогательство».В мае 2016 года соучастники задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ, в отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, однако один из фигурантов от органов предварительного следствия скрылся, в связи с чем был объявлен в международный розыск, уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство.В январе 2019 года участника группы задержали сотрудники ОУР УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве.В настоящее время уголовное дело направлено в Черемушкинский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-04-53