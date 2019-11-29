В хостеле в Ленинском районе Московской области произошло массовое отравление неизвестным веществом. Девять человек пострадали, семь из них были доставлены в больницу, сообщает ТАСС. По ..

В хостеле в Ленинском районе Московской области произошло массовое отравление неизвестным веществом. Девять человек пострадали, семь из них были доставлены в больницу, сообщает ТАСС.По предварительным данным, постояльцы почувствовали себя плохо после ужина в гостинице. На месте работают правоохранители. Они устанавливают точные причины массового отравления, передает