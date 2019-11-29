Решение компании Apple признавать на своих устройствах Крым территорией России – первый шаг к признанию статуса полуострова. Об этом заявил политолог Алексей Бычков.
Решение компании Apple признавать на своих устройствах Крым территорией России – первый шаг к признанию статуса полуострова. Об этом заявил политолог Алексей Бычков.
По его словам, российский рынок гораздо больше украинского.
А Apple, как и любая коммерческая компания, заинтересована в получении прибыли.
"Если бы компромисс с Москвой не был найден – рынок мог бы пошатнуться,
или американцам пришлось бы по-новому отформатировать приложения своих
гаджетов, убирать приложения, которые не соответствуют фактическому положению
дел", – пояснил эксперт в беседе с "Комсомольской правдой".
Политолог призвал обратить внимание на политический аспект
этой истории. Отображение Крыма российской территорией на устройствах Apple -
важный шаг к формальному признанию статуса полуострова со стороны Вашингтона.
Бычков допустил, что на корпорацию могут оказать давление,
если она зависит от американского государства. Вместе с тем он призвал обратить
внимание на Тайвань: остров не признают независимым государством, что не мешает
ему быть высокотехнологичной территорией.
"То же самое ждет Крым. Это зависит от времени", -
считает аналитик.
Ранее появились сообщения, что во времена президентства
Виктора Ющенко, когда находится в составе Украины, Вашингтон планировал
открыть на полуострове дипломатическое представительство. Об этом рассказал
бывший исполняющий обязанности министра иностранных дел Владимир Хандогий.
Эта тема активно обсуждалась с 2008 года, когда НАТО
предоставило Киеву план действий по членству в организации. Украинский дипломат
вспомнил, что встречался с тогдашним госсекретарем США Кондолизой Райс и
подписал соглашение о сотрудничестве. Одним из его пунктов было расширение
американского присутствия в .