Решение компании Apple признавать на своих устройствах Крым территорией России – первый шаг к признанию статуса полуострова. Об этом заявил политолог Алексей Бычков.

Решение компании Apple признавать на своих устройствах Крым территорией России – первый шаг к признанию статуса полуострова. Об этом заявил политолог Алексей Бычков.По его словам, российский рынок гораздо больше украинского.А Apple, как и любая коммерческая компания, заинтересована в получении прибыли."Если бы компромисс с Москвой не был найден – рынок мог бы пошатнуться,или американцам пришлось бы по-новому отформатировать приложения своихгаджетов, убирать приложения, которые не соответствуют фактическому положениюдел", – пояснил эксперт в беседе с "Комсомольской правдой".Политолог призвал обратить внимание на политический аспектэтой истории. Отображение Крыма российской территорией на устройствах Apple -важный шаг к формальному признанию статуса полуострова со стороны Вашингтона.Бычков допустил, что на корпорацию могут оказать давление,если она зависит от американского государства. Вместе с тем он призвал обратитьвнимание на Тайвань: остров не признают независимым государством, что не мешаетему быть высокотехнологичной территорией."То же самое ждет Крым. Это зависит от времени", -считает аналитик.Ранее появились сообщения, что во времена президентстваВиктора Ющенко, когда находится в составе Украины, Вашингтон планировалоткрыть на полуострове дипломатическое представительство. Об этом рассказалбывший исполняющий обязанности министра иностранных дел Владимир Хандогий.Эта тема активно обсуждалась с 2008 года, когда НАТОпредоставило Киеву план действий по членству в организации. Украинский дипломатвспомнил, что встречался с тогдашним госсекретарем США Кондолизой Райс иподписал соглашение о сотрудничестве. Одним из его пунктов было расширениеамериканского присутствия в .