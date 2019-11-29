Сегодня в 7.45 на Октябрьском проспекте Владимира «Форд» выскочил на «встречку», пострадали два человека. Примерно в то же время случились еще два столкновения.

По предварительным данным, 30-летний водитель автомобиля «Форд Фиеста» допустил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения. И столкнулся с движущимся во встречном направлении автомобилем «Ниссан Ноут». В результате ДТП пострадали водитель автомобиля «Ниссан» и пассажир «Форда».По сообщениям очевидцев, поблизости – на выезде из-под путепровода с Лыбедской магистрали – столкнулись еще два легковых автомобиля.А на проспекте Строителей – у гуманитарного корпуса ВлГУ – не сумел вовремя затормозить еще один водитель иномарки. И врезался во впереди идущую машину.Фото