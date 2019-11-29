В Воронеже пьяный раненый пациент напал на вахтера городской больницы, а затем на травматолога. Сейчас буду бить охранника, а потом врачей, – цитирует хулигана телеграм-канал Hue. Мужчина ..

В Воронеже пьяный раненый пациент напал на вахтера городской больницы, а затем на травматолога. "Сейчас буду бить охранника, а потом врачей", – цитирует хулигана телеграм-канал "Hue".Мужчина изначально вел себя агрессивно, а уж когда ему пришлось немного подождать, потерял терпение. Перебинтовали его позже – уже в присутствии полиции.