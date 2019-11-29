Представители Украины сорвали выступление члена российской делегации на форуме по вопросам меньшинств ООН в Женеве. По словам депутата Госдумы Руслана Бальбека, во время доклада слушатели ..

Представители Украины сорвали выступление члена российской делегации на форуме по вопросам меньшинств ООН в Женеве. По словам депутата Госдумы Руслана Бальбека, во время доклада слушатели били кулаками по столу, громко топали и кричали. "Невозможно поверить, что подобные варварские выходки возможны в центре Старой Европы – Женеве, которая является городом подписания великих гуманитарных конвенций", – цитирует егоПарламентарий считает, что поведение представителей Украины демонстрирует "дикость и презрение к демократическим ценностям". Он добавил, что в состав делегации вошли те, "кто бросал камни и размахивал цепями" перед полицией на Майдане, сообщает "".