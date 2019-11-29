Полузащитник петербургского Зенита Вильмар Барриос рассказал о предстоящем противостоянии с московским Спартаком, которое состоится в рамках 18-го тура российской премьер-лиги.

Полузащитник петербургского "Зенита" Вильмар Барриос рассказал о предстоящем противостоянии с московским "Спартаком", которое состоится в рамках 18-го тура российской премьер-лиги."Первый гол за "Зенит" в ворота "Спартака"? В тот день я играл вместе с Крисом Нобоа, который здорово поддерживал мое желание помочь команде в атаке, – приводит слова Барриоса пресс-служба "Зенита". – Зная, что за спиной такой опытный и мастеровитый игрок, я мог чаще выдвигаться вперед, как, бывало, делал это в прежние времена. Поэтому в моем голе "Спартаку" есть большая его заслуга – он подстраховал меня, я пошел в штрафную на подбор и забил".Также Барриос рассказал о предстоящем матче: " Каждая команда выйдет на поле с единственным желанием – победить, и не важно, кто какую позицию занимает в таблице. Знаю, что нас ждет сложный матч, но хочется порадовать родные трибуны, взять три очка и сохранить хороший отрыв в чемпионате. И я не отказался бы еще от одного мяча в спартаковские ворота", – подытожил колумбиец.Напомним, петербуржцы с 39 очками лидирует в турнирной таблице, а москвичи расположились на шестой строчке, имея в активе 22 очка. Матч ""Зенит" – "Спартак" состоится в воскресенье, 1 декабря, в Санкт-Петербурге, начало – в 19:00 по московскому времени.