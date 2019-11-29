Теперь получить галочку — отметку об успешном прохождении проверки — сможет больше талантливых авторов, представителей бизнеса и лидеров мнений.

ВКонтакте объявила о новом подходе к верификации профилей и сообществ. Теперь получить галочку — отметку об успешном прохождении проверки — сможет больше талантливых авторов, представителей бизнеса и лидеров мнений. Пользователям станет проще отличать официальные представительства от творчества фанатов или других похожих страниц.Отметка о прохождении верификации перестаёт быть символом особой популярности. Она лишь означает, что страницу ведут настоящие представители, а не фанаты или злоумышленники. Чтобы получить галочку по новым правилам, достаточно доказать известность на уровне города или закрепить связь бизнеса и страницы с помощью документов.Всё, что нужно для верификации, перечислено в форме заявки. Заполнить и отправить её теперь можно в настройках профиля или сообщества. Подтверждённые страницы отображаются выше в поисковой выдаче ВКонтакте. Это позволяет находить их быстрее.Подписывайтесь на группу Вестей во ВКонтакте.