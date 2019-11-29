Сегодня в Екатеринбурге состоялась очередная встреча по инициативе Министерства культуры РФ. На встрече присутствует генеральный директор ВСМЗ Светлана Мельникова.

Сегодня в Екатеринбурге состоялась очередная встреча по инициативе Министерства культуры РФ. На неё были приглашены представители минкульта, директора музеев, ведущие туроператоры, министр культуры Свердловской области. В России сейчас на наших глазах рождаются новые национальные музейные культурно-познавательные маршруты такие, как «Русская усадьба», «Императорский маршрут», «Россия - родина космонавтики», «Серебряное ожерелье России» (связанное с северо-западным краем). На встрече присутствует генеральный директор ВСМЗ Светлана Мельникова. Мы связались с ней по телефону«Задача моего пребывания здесь - рассказать об уникальном опыте Владимира и Суздаля в создании самого, наверное, известного туристического маршрута, самого разбрендированного, как сейчас говорят - Золотое кольцо России. Рассказать о его сегодняшнем состоянии, о проблемах, с которыми мы столкнулись и о новых возможностях. И вторая задача, которую я перед собой ставила - мне кажется, крайне важно, чтобы Владимиро-Суздальская земля и, конечно, ВСМЗ вошли в состав так называемого Императорского маршрута и маршрута Русские усадьбы. Вы, наверное, догадались, что здесь главную роль играет наш многострадальный непростой объект - это усадьба Храповицкого в Муромцево. Поэтому я рассказала о возможностях, которые могут быть представлены в этой усадьбе, о тех материалах и том контенте, которым мы сейчас обладаем. И я очень надеюсь, что мы станем частью новых национальных музейных маршрутов России.»