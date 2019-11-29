Показатели по итогам 2018 года – 822 случая на 100 тысяч населения.

Владимирская область область оказалась в числе регионов с самыми высокими значениями смертности от сердечно-сосудистых заболеваний.Самая высокая смертность в 2018 году была зафиксирована в Псковской области. Там на 100 тысяч населения в среднем произошло 1084 летальных случая.Список регионов-антилидеров также возглавили в Орловская, Новгородская и Владимирская области.В нашем регионе показатели таковы – 822 случая на 100 тысяч населения.Самые низкие показатели оказались в Ингушетии, Дагестане, Чечне и Туве. В Москве от болезней системы кровообращения на 100 тысяч населения в среднем умерло 522 человека, в Санкт-Петербурге – 636 пациентов. Об этом сообщает портал со ссылкой на данные Росстата.По словам специалистов, смертность от болезней системы кровообращения во многом обусловлена генетической предрасположенностью жителей некоторых областей к этим заболеваниям. Кроме того, в городской среде людям сложнее поддерживать свое здоровье, поскольку они мало ходят пешком и пользуются личным или общественным транспортом.Подробнее:Подробнее:Подробнее: