Сегодня 80% всех педагогов области - выпускники этого института.

Встреча выпускников. Вековой юбилей отмечает Владимирский педагогический институт. Ольга Соловьёва - бывший декан физмата -одного из самых престижных факультетов института.Ольга Соловьёва, бывший декан физмата: «Это был самый большой факультет в университете и, наверное, самый строгий, но нас к этому обязует наука. Очень приятно было работать с Дмитрием Алексеевичем Макеевым, ректором, с Малыгиным Виктором Трофимовичем, и с нашими деканами-коллегами.»По словам директора института Марины Артамоновой, тоже выпускницы педа, самое главное - люди, которые здесь работали и работают. И с радостью сообщает, что подарком вузу станут именные кабинеты ученых, тех, кто внес вклад в отечественную науку. Таких как профессор Иорданский: Анатолий Михайлович заведовал кафедрой русского языка на знаменитом литфаке.Марина Артамонова, директор Владимирского педагогического института: «Это люди. Это те руководители, которые в разные времена строили институт. Это ученые, знаковые имена, которые мы переоценить не можем. Это Персий Борисович Гурвич и Федор Васильевич Цанн-кай-си, Ительсон, Пеннер, Куркутова и Жиков.»Сегодня 80% всех педагогов области - выпускники этого института. Сейчас он полноправно входит во Владимирский университет.Мария Солдаткина - победитель конкурса "Студент 2019 года" -четверокурсница факультета начального образования из учительской семьи. Преподавателем биологии в школе работает ее мама.Мария Солдаткина, победитель конкурса «Студент 2019 года»: «Институт стал для меня прежде всего домом. Здесь я чувствую себя комфортно. Здесь мне нравится учиться, потому что здесь замечательные преподаватели, которые действительно дают знания...Я могу спокойно сказать, что я смогу учить детей!»Четверокурсница биолого-химического факультета Анастасия Марянова не только на отлично учится, но и уже преподает химию и географию в 35 гимназии Владимира. Это очень интересная профессия, говорит студентка. А современные дети - совсем не монстры, если их уважать и слышать. Этому тоже учат в вузе.Анастасия Марянова, студентка педиститута: « Мне было достаточно знаний, по крайней мере, для основной школы этих знаний достаточно. Мне учиться осталось 2 года. Все оставшиеся знания, которые я здесь получаю, уже будут для общего развития и для дополнительного обучения детей. Например, на элективных курсах.»Педагогический институт сейчас стремительно наращивает свою материальную базу. Новое оборудование, ремонтируются капитально здания, в которых размещаются факультеты. Сейчас в институте учиться более 2,5 тысяч студентов. Их обучают более двухсот профессоров, доцентов, старших преподавателей. И трудно поверить, что когда-то, 100 лет назад, весь институт размещался в одном деревянном здании. И хотя оно до нас не сохранилось, здесь помнят имя первого ректора - Федора Алексеевича Альбицкого. Именно он положил начало высшему образованию для учителей Владимирской области. Всегда востребованной профессии.Вера Куликова, Александр Чунаев. «Вести-Владимир»