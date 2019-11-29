65-й песенный конкурс Евровидение-2020 состоится с 12 по 16 мая в Роттердаме. По его правилам до марта страны-участники должны определиться с тем, кого посылать в Нидерланды, и представить песни. За подготовку российского кандидата будет отвечать Первый канал. Его решение может оказаться неожиданным.

65-й песенный конкурс "Евровидение-2020" состоится с 12 по 16 мая в Роттердаме. По его правилам до марта страны-участники должны определиться с тем, кого посылать в Нидерланды, и представить песни. За подготовку российского кандидата будет отвечать Первый канал. Его решение может оказаться неожиданным.Сегодня много пишут и говорят о том, что хорошо бы отправить на этот смотр европейской попсы Александра Панайотова. Мол, он большой артист, поет не хуже Димы Билана и Сергея Лазарева, которые ездили на "Евросонг" дважды.Другие полагают, что вполне можно послать и Ольгу Бузову. Музыкальный критик Артур Гаспарян говорит: "Если она сможет представить адекватный музыкальный продукт и сумеет преподнести себя европейской прессе и зрителям, то, собственно говоря, флаг ей в руки. Но пока мы говорим лишь о ее желании, а не о реальном факте".Но может, Первый канал опять сделает финт и выставит совершенно неожиданного кандидата. Так было в 2017 году, когда буквально за несколько часов до завершения приема заявок было объявлено, что Россию на "Евровидении" будет представлять Юлия Самойлова.В этой связи некоторые считают, что на смотр европейской самодеятельности вполне можно пригласить даже самого известного на сегодняшний день пиарщика страны Анну Исаеву. Ее имя у всех на слуху, и, как оказалось, она харизматична и очень артистична. На странице в "Инстаграм" у пресс-секретаря Юлии Началовой появилась запись ее фееричного выступления на празднике у дочери в лицее. Люди пришли в восторг от душевного исполнения.28 Ноя 2019 в 2:11 PSTНо нашлись и те, кто предлагает ехать на конкурс Исаевой не одной, а группой. Например, в дуэте с завсегдатаем всех ток-шоу и другом Началовой Денисом Сорокиным. Мол, станут украшением этого шоу! Благо, у них уже есть опыт совместного выступления со звездой "Голоса" Анастасией Спиридоновой.11 Ноя 2019 в 12:04 PST