С мусором будут обращаться по старой схеме

Во Владимирской области до сих пор не определён мусорный оператор для региональной зоны №2, в которую входит город Владимир. Об этом сообщил вице-губернатор Владимирской области Александр Байер.«Мусорная» реформа вступает в силу с 1 декабря. Если для зон №1 и №3 операторы уже давно определены, то для зоны №2 его до сих пор нет. В зону №2 входит, помимо Владимира, Ковров, Радужный, Вязниковский, Гороховецкий, Камешковский. Ковровский, Судогодский и Суздальский районы.Напомним, конкурс на оператора для зоны №2 уже проводился, победителем стала ООО «Перспектива», однако ФАС отменил результаты торгов. Конкурс идёт и по сей день. До тех пор, пока оператор не будет найден, с мусором будут обращаться по старой схеме.В зоне №1 предельный тариф на одного человека, живущего в многоквартирном доме, составит 98 рублей. Северо-запад Владимирской области будет обслуживать компания «Хартия», в распоряжение которой имеются мусоровозы 16 и 20 кубометров. В него входят Александровский, Киржачский, Кольчугинский, Петушинский, Собинский и Юрьев-Польский районы.Зоной №3 займётся муромская фирма ООО «Эко-Транс», заявившая для обслуживания 40 мусоровозов. В ближайшее время их количество может увеличиться до 60. Предельный тариф для жителей Гусь-Хрустального, Меленковского, Селивановского и Муромского составит 85 рублей. Мусор будут вывозить на полигон у деревни Максимовка в Меленковском районе.