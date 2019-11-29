Обнародована официальная схема организации дорожного движения на трассе М-7 «Волга» (подъезд к Иваново) в черте Владимира.

На всем протяжении дороги встречные потоки разделят барьерным ограждением по оси проезжей части. В связи с этим будут ликвидированы пересечения трассы с улицами Ореховая, Белякова и Гастелло. На оставшихся перекрёстках будет сохранена возможность левого поворота. Подробнее то, как будет организовано движение на перекрестках, можно увидеть на схеме.Напомним, что Упрдор Москва – Нижний Новгород в рамках капитального ремонта меняет схему движения на участке федеральной трассы М-7 «Волга» (подъезд к Иваново) с 10 по 21 км в черте Владимира. Предполагаемая ликвидация всех левых поворотов вызвала дружный отпор владимирцев – от рядовых автомобилистов до главы городской администрации Андрея Шохина и председателя Законодательного собрания Владимира Киселева.