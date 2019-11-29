Киржачском районе кто-то выбросил малышей на мороз в мешке. Сейчас они находятся в тепле у спасителей. Но у них нет возможности держать дома столько собак.

В Киржачском районе кто-то выбросил малышей на мороз в мешке. Сейчас они находятся в тепле у спасителей. Но у них нет возможности держать дома столько собак.Это видео прислал "Вестям" защитник четвероногих Евгений Агаев. По его словам, всего щенков было двадцать, пока удалось пристроить лишь нескольких. Первый мешок подкинули к дому, второй они нашли в гаражах через несколько дней, а третий обнаружили в песчаном карьере. Малыши здоровые и ласковые, ищут новых хозяев. Их нужно забрать как можно скорее: когда их много, они начинают болеть, рассказывает Евгений.Евгений Агаев, волонтер, Киржачский район: «Их кинули на морозе, хотели убить, засыпать песком. Они сейчас сладко спят с лабрадошей Никой. Она молодец, их принимает, дарит им свою ласку, хотя это не ее дети. Вот их здесь ровно 15 штук осталось А пять, спасибо добрым людям, забрали к себе домой. Я еще раз прошу - если у вас есть возможность.. Возьмите, пожалуйста, себе по одному маленькому другу.»Если вы ищете себе нового маленького друга или хотите помочь Евгению и его супруге, то можете позвонить по одному из телефонов, которые вы видите на своих экранах.+7(916)-992-12-12 или +7(966)-355-5151