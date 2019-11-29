Жители с. Ковардицы Муромского района не могли спать из-за вентиляторов, работавших в овощехранилище

Жители с. Ковардицы Муромского района не могли спать из-за шумных вентиляторов, работавших всю ночь напролет в овощехранилище - ООО «Мечта плюс» разместило свой склад на территории жилой застройки. Проверка, проведенная сотрудниками Роспотребнадзора подтвердила превышение допустимого уровня шума. Обществу с ограниченной ответственностью был выписан штраф в 15 тыс. рублей и дано предписание об устранении нарушений. Но штраф оплачен не был, и жители по ночам все так же пытались заснуть под шум вентиляционного оборудования.Роспотребнадзор обратился в арбитражный суд Владимирской областис исковым заявлением о запрете деятельностипо эксплуатации принадлежащего обществу овощехранилища.Требования судом были удовлетворены, сообщает