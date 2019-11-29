Спикер Госдумы Вячеслав Володин подвел краткие итоги ноября. Председатель нижней палаты назвал самый важный закон уходящего месяца, выделил работу одного из комитетов и рассказал о самых активных депутатах.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин подвел краткие итоги ноября. Председатель нижней палаты назвал самый важный закон уходящего месяца, выделил работу одного из комитетов и рассказал о самых активных депутатах.Наиболее важными из принятых законов Володин назвалфедеральный бюджет 2020-2022 и бюджеты внебюджетных фондов. Главный финансовый документ страны направлен на поддержку регионов и улучшение качества жизни людей, подчеркнул он."В соответствии с этим законом повышается эффективностьрасходования бюджетного рубля, создаются условия для реализации инвестпроектовв регионах, развития сельских территорий", – сказал спикер Госдумы.За работу над пакетом бюджетных законопроектов Володинотметил профильный комитет нижней палаты. Его председатель Андрей Макаров, помнению спикера Госдумы, стал одним из самых активных депутатов уходящегомесяца.Также законодатель выделил Олега Смолина из фракции КПРФ,либерал-демократа Александра Шерина и Валерия Гартунга из "СправедливойРоссии".Напомним, самым важным октябрьским законом, по мнениюВячеслава Володина, стал нормативно-правовой акт, позволяющий членамжилищно-строительных кооперативов из фонда помощиобманутым дольщикам. Вступившие в ЖСК граждане могут рассчитывать на поддержку длядостройки проблемных домов или компенсацию в размере стоимости жилья.Еще одна поправка гласит: когда человек получает возмещение,он передает право требования по своему паю в фонд, одновременно прекращаяучастие в ЖСК. Это нужно во избежание так называемых двойных выплат.