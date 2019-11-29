19 октября на станции метро «Савеловская» полицейским УВД на ММ ГУ МВД России по г. Москве при обходе территории был замечен конфликт между двумя неизвестными...

19 октября на станции метро «Савеловская» полицейским УВД на ММ ГУ МВД России по г. Москве при обходе территории был замечен конфликт между двумя неизвестными. В результате пресечения данного конфликта один из неизвестных, находившийся в состоянии опьянения, в целях воспрепятствования деятельности по охране общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, ножом умышленно нанес сотруднику полиции удар в область груди.Следователем СО по расследованию преступлений на метрополитене, особо режимных объектах и экологической сфере ГСУ СК РФ по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного 317 УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».