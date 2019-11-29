Певец Филипп Киркоров привык к роскоши и комфорту. Даже на
гастролях поп-король старается не отказывать себе в удобствах.
Певец Филипп Киркоров привык к роскоши и комфорту. Даже на
гастролях поп-король старается не отказывать себе в удобствах.
Как оказалось, по России знаменитость путешествует в элитном
вагоне. Купе в нем больше похоже на номер пятизвездочного отеля: удобная ванная
комната с душевой кабиной, раковиной и унитазом – все начищено до блеска,
уютная комната с большой двуспальной кроватью, шкафом, письменным столом и телевизором.
То, в каких условиях Филипп Киркоров колесит по городам,
стало известно из "Инстаграм" певца. Вокалист опубликовал в микроблоге шуточное
видео. В ролике можно детально рассмотреть условия, в которых обитает поп-король.
Пока непонятно принадлежит ли роскошный вагон Киркорову лично, либо певец его арендует.
Отметим, что не единственный, кто любит путешествовать с комфортом. Например, его
экс-супруга Алла Пугачева много лет назад стала обладательницей личного вагона.
Он был сделан по индивидуальному заказу, оснащен современной кухней, удобным
санузлом.
В вагоне Пугачевой несколько комнат: спальня с большой
кроватью, гостиная с кожаным диваном и телевизором и детская. Есть тем и
переговорная, где артистка может обсуждать дела. Экс-супругу
сопровождают личные проводники – семейная пара. Также знаменитость возит с
собой охранников, которые следят за ее безопасностью.