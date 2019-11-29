Певец Филипп Киркоров привык к роскоши и комфорту. Даже на гастролях поп-король старается не отказывать себе в удобствах.

Певец Филипп Киркоров привык к роскоши и комфорту. Даже нагастролях поп-король старается не отказывать себе в удобствах.Как оказалось, по России знаменитость путешествует в элитномвагоне. Купе в нем больше похоже на номер пятизвездочного отеля: удобная ваннаякомната с душевой кабиной, раковиной и унитазом – все начищено до блеска,уютная комната с большой двуспальной кроватью, шкафом, письменным столом и телевизором.То, в каких условиях Филипп Киркоров колесит по городам,стало известно из "Инстаграм" певца. Вокалист опубликовал в микроблоге шуточноевидео. В ролике можно детально рассмотреть условия, в которых обитает поп-король.Пока непонятно принадлежит ли роскошный вагон Киркорову лично, либо певец его арендует.Отметим, что не единственный, кто любит путешествовать с комфортом. Например, егоэкс-супруга Алла Пугачева много лет назад стала обладательницей личного вагона.Он был сделан по индивидуальному заказу, оснащен современной кухней, удобнымсанузлом.В вагоне Пугачевой несколько комнат: спальня с большойкроватью, гостиная с кожаным диваном и телевизором и детская. Есть тем ипереговорная, где артистка может обсуждать дела. Экс-супругусопровождают личные проводники – семейная пара. Также знаменитость возит ссобой охранников, которые следят за ее безопасностью.