На связь вышел помощник артистки. Он рассказал, как себя чувствует 86-летняя Татьяна Доронина.

На связь вышел помощник артистки. Он рассказал, каксебя чувствует 86-летняя Татьяна Доронина.По словам представителяактрисы, данные о том, что она попала в больницу, ложны. Он отметил, что с еездоровьем сейчас все в порядке."Абсолютно не могуподтвердить это, она не в больнице", – цитирует помощника Татьяны Доронинойагентство городских новостей "Москва". О других деталях состояния звезды театраи кино не сообщается.Материал дополняется