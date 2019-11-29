На связь вышел помощник артистки. Он рассказал, как
себя чувствует 86-летняя Татьяна Доронина.
На связь вышел помощник артистки. Он рассказал, как
себя чувствует 86-летняя Татьяна Доронина.
По словам представителя
актрисы, данные о том, что она попала в больницу, ложны. Он отметил, что с ее
здоровьем сейчас все в порядке.
"Абсолютно не могу
подтвердить это, она не в больнице", – цитирует помощника Татьяны Дорониной
агентство городских новостей "Москва". О других деталях состояния звезды театра
и кино не сообщается.
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