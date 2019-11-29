Шоу Танцы на ТНТ стало весьма популярным в России. Правда, этим не преминул воспользоваться один из участников проекта, чтобы осуществить свои грязные замыслы.

Шоу "Танцы" на ТНТ стало весьма популярным в России. Правда, этим не преминул воспользоваться один из участников проекта, чтобы осуществить свои грязные замыслы.Свою долю славы получил каждый участник проекта, как, к примеру, Эльсевар Мурадов. Молодой человек показал себя как профессионала в танцевальном направлении "хип-хоп". Юноша не только активно участвовал в жизни телешоу, но и вел занятия для всех желающих, где показывал основные элементы своего жанра.Парень стал весьма узнаваемой личностью. Однажды он приехал в Казань, чтобы провести танцевальный мастер-класс. Правда, по всей видимости, что-то пошло не так. Популярность вскружила Эльсевару голову, и танцор решил пойти на мошенничество, чтобы подзаработать "легких денег".Для этого он разработал целую стратегию. Свою группу он набрал почти из одних девушек. Мурадов сказал имя, будто бы после занятий они будут сотрудничатьс компанией RAAVA MUSIC, в которую входят рэп-исполнители Джони, Эльман и Андро. Конечно же, юные прелестницы были весьма воодушевлены обещаниями танцора.По словам девушек, Эльсевар утверждал, что они будут сниматься в клипах артиста лейбла. Он собирал с них деньги на костюмы, и 20 красавиц поверили хип-хоп исполнителю. Многие отдали ему свои сбережения, доверившись лживым словам.29 Окт 2018 в 12:41 PDTКак мы в это все поверили, уже другой вопрос – вынос мозга был мощный. Ив доверие неплохо втирался, предложил мне отношения, чтоб я еще разповелась на какое-то дерьмо. Позанимал у нас деньги, а после того как яначала трясти с него расписку, скрылся", – рассказала одна из участниц коллектива.Разумеется, как только стало ясно, что ни о каких проектах не может быть и речи, девушка незамедлительно обратилась в полицию. Сейчас ведется масштабное расследование, отмечает издание .