От ранений ножницами в шею и лицо женщина через месяц скончалась в больнице.

От ранений ножницами в шею и лицо женщина через месяц скончалась в больнице.Прокурором Юрьев-Польского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делув отношении неоднократно судимого Н., сообщает Освободившись в очередной раз в августе этого года, он приехал Юрьев-Польский. К местной жительнице, с которой переписывался из мест лишения свободы.На почве пьяной ссоры, он нанес ей в ее же доме не менее трех ударов в шею и лицо, повредив шейный отдел спинного мозга. В итоге, травмы привели к гибели пострадавшей.