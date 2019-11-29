Народная артистка СССР Татьяна Доронина ведет затворнический образ жизни. Артистка не появляется на публике, не подходит к телефону. В студии ток-шоу Андрея Малахова Прямой эфир стало известно, что актриса в больнице.

Народная артистка СССР Татьяна Доронина ведет затворническийобраз жизни. Артистка не появляется на публике, не подходит к телефону. Встудии ток-шоу Андрея Малахова "Прямой эфир" стало известно, что актриса вбольнице.По словам друзей и коллег, Татьяна Васильевна испытывает проблемысо здоровьем. Звезда советского кино похудела более чем на 20 килограммов из-застресса. Доронина переживает из-за увольнения с поста художественногоруководителя МХАТа имени Максима Горького. Этой работе она посвятила более 30 лет.Заслуженная артистка России Лидия Матасова рассказала, чтообщалась с Татьяной Дорониной по телефону. "Она трагически переживает этотуход. Когда мы разговаривали, она сказала: "Меня поддерживает вашаборьба. Если бы не она, может быть, ты со мной сейчас уже и не разговаривала. Этоединственное, что не дает мне потерять веру в человека. На сегодняшний день яощущаю, что моя жизнь, мои 65 лет творчества в принципе бессмысленны!" -поделилась приятельница советской звезды.Заслуженный артист России Андрей Чубченко переписывался с актрисой. В студии "Прямой эфир" актерпоблагодарил всех неравнодушных к людей."Я через WhatsApp наговариваю Татьяне Васильевне тексты, то,что она просит, а она мне отвечает в письменном виде. Татьяна Васильевна, ядумаю, испытывает огромный шок, удивление, непонимание того, что произошло. Икак это могло произойти. Как я понимаю, почти весь этот год она находилась вмощнейшем сильном стрессе. Сейчас она чувствует себя лучше. Онавосстанавливается в госпитале", – поделился Андрей Чубченко.Артист поведал, что сейчас звезде советского кино сталолучше. Возможно, через неделю-другую она сама придет в "Прямой эфир". По словам Чубченко, Доронина ожидала, что останетсяпрезидентом МХАТа, будет руководить художественнымсоветом, влиять на репертуарную политику театра, но этого не произошло. "Ееввели в заблуждение. Ей дали несколько человек, как объяснили, помощников,которые должны были ей помогать в трудном, нелегком деле", – пояснил артист.Между тем искусствовед Галина Ореханова заявила,что Доронина не чувствует себя обманутой. Она сообщила, что тожеобщалась с актрисой.Высказался о скандале помощник художественногоруководителя МХАТа имени Горького Валентин Клементьев. Он отметил, что стала президентом театра и у нее осталось достаточно полномочий.