Народная артистка СССР Татьяна Доронина ведет затворнический
образ жизни. Артистка не появляется на публике, не подходит к телефону. В
студии ток-шоу Андрея Малахова Прямой эфир стало известно, что актриса в
больнице.
Народная артистка СССР Татьяна Доронина ведет затворнический
образ жизни. Артистка не появляется на публике, не подходит к телефону. В
студии ток-шоу Андрея Малахова "Прямой эфир" стало известно, что актриса в
больнице.
По словам друзей и коллег, Татьяна Васильевна испытывает проблемы
со здоровьем. Звезда советского кино похудела более чем на 20 килограммов из-за
стресса. Доронина переживает из-за увольнения с поста художественного
руководителя МХАТа имени Максима Горького. Этой работе она посвятила более 30 лет.
Заслуженная артистка России Лидия Матасова рассказала, что
общалась с Татьяной Дорониной по телефону. "Она трагически переживает этот
уход. Когда мы разговаривали, она сказала: "Меня поддерживает ваша
борьба. Если бы не она, может быть, ты со мной сейчас уже и не разговаривала. Это
единственное, что не дает мне потерять веру в человека. На сегодняшний день я
ощущаю, что моя жизнь, мои 65 лет творчества в принципе бессмысленны!" -
поделилась приятельница советской звезды.
Заслуженный артист России Андрей Чубченко переписывался с актрисой. В студии "Прямой эфир" актер
поблагодарил всех неравнодушных к людей.
"Я через WhatsApp наговариваю Татьяне Васильевне тексты, то,
что она просит, а она мне отвечает в письменном виде. Татьяна Васильевна, я
думаю, испытывает огромный шок, удивление, непонимание того, что произошло. И
как это могло произойти. Как я понимаю, почти весь этот год она находилась в
мощнейшем сильном стрессе. Сейчас она чувствует себя лучше. Она
восстанавливается в госпитале", – поделился Андрей Чубченко.
Артист поведал, что сейчас звезде советского кино стало
лучше. Возможно, через неделю-другую она сама придет в "Прямой эфир". По словам Чубченко, Доронина ожидала, что останется
президентом МХАТа, будет руководить художественным
советом, влиять на репертуарную политику театра, но этого не произошло. "Ее
ввели в заблуждение. Ей дали несколько человек, как объяснили, помощников,
которые должны были ей помогать в трудном, нелегком деле", – пояснил артист.
Между тем искусствовед Галина Ореханова заявила,
что Доронина не чувствует себя обманутой. Она сообщила, что тоже
общалась с актрисой.
Высказался о скандале помощник художественного
руководителя МХАТа имени Горького Валентин Клементьев. Он отметил, что стала президентом театра и у нее осталось достаточно полномочий.