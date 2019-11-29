По прогнозам синоптиков в выходные на территории Владимирской области прогнозируется ухудшение погодных условий.

По прогнозам синоптиков в выходные на территории Владимирской области прогнозируется ухудшение погодных условий. Ожидаются дожди, переходящие в снег. Температура опустится до минусовых значений. Сохранится гололедица.О нештатных ситуациях на трассах М-7 «Волга», Р-600, Р-158, Р-178 и М-5 «Урал» (подъезд к Саранску через Краснослободск) можно сообщить по телефону8-800-505-76-52или в диспетчерскую службу ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород:8-831-282-28-11При возникновении происшествий и ЧС звоните на телефоны спасения: «01» (с городского), «101», «112» (с мобильного).