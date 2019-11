Режиссер Квентин Тарантино еще никак не прокомментировал ситуацию, связанную со скандальной рекламой жилищного комплекса в Коми, где незаконно использовалось его изображение. Тем не менее недобропорядочному застройщику стоит побаиваться реакции американского кинодеятеля.

Режиссер Квентин Тарантино еще никак не прокомментировал ситуацию, связанную со скандальной рекламой жилищного комплекса в Коми, где незаконно использовалось его изображение. Тем не менее недобропорядочному застройщику стоит побаиваться реакции американского кинодеятеля.Ранее сообщалось, что в рекламе жилого комплекса использовался образ Квентина Тарантино. Пост был размещен в социальной сети "ВКонтакте". В нем утверждалось, что именитый режиссер якобы сам присмотрел себе несколько квартир с видом на заливные луга.Ситуацию прокомментировал заместитель генерального директора компании "Цифровое телевидение" и главный редактор телеканала "Синема" Иван Кудрявцев. По его словам, Тарантино известен как человек со взрывным темпераментом, потому предугадать его реакцию чрезвычайно трудно. Кудрявцев общался с режиссером в августе 2019 года во время его визита в Москву. Тарантино произвел на него впечатление спокойного и крайне рассудительного человека, но в то же время известны случаи, когда он выходил из себя.По просьбе "ФильмПро" редакция телеканала "Синема" собрала топ-5 взрывных реакций американского кинорежиссера.№5. Сухой ответ журналисткеВ Каннах на пресс-конференции после премьеры фильма "Однажды… в Голливуде" журналистка The New York Times спросила у Квентина Тарантино, почему у героини актрисы Марго Робби так мало реплик в картине. Сотрудница СМИ предположила: "Я так понимаю, что это был ваш осознанный выбор, почему вы так решили?". На это Тарантино ответил коротко и сухо: "Я отвергаю ваши домыслы".№4. Непроницаемое молчаниеВ 2013 году фильм Квентина Тарантино "Джанго освобожденный" выиграл сразу два "Оскара". Когда со сцены произнесли имя победителя, реакция режиссера была удивительно сдержанной.№3. Желание "телепортироваться"В декабре 2017 года Тарантино рассказал об оригинальной идее для космической саги "Стартрек". Поклонники остановили режиссера на улице и попытались разузнать его творческий замысел. Тарантино вел себя сдержанно и вежливо, даже раздал автографы, но явно мечтал быстрее уйти от назойливых фанатов. Желание скрыться было настолько сильным, что режиссер даже перешел дорогу на красный свет, абсолютно не задумываясь о безопасности.№2. Что здесь происходит?В 2008 году Квентин Тарантино попал во внимание назойливого папарацци. Парень с камерой был настолько наглым, что разозлил режиссера и тот попытался вырвать аппаратуру у охотника за сенсацией, а также пнул его. Репортер пытался спровоцировать Тарантино на более масштабный конфликт, но кинодеятель вовремя это распознал и, лишь улыбнувшись, пошел дальше по своим делам.№1. "Я не ваш раб, вы не мой хозяин"Накануне премьеры фильма "Джанго освобожденный" в 2013 году Тарантино давал интервью британскому телеканалу Channel Four News. Журналист Кришнан Гуру-Мерфи вывел режиссера из себя, задав ему вопрос о прямой зависимости жестокости на экране и на улице. Квентин Тарантино заявил, что не собирается на это отвечать. Вот некоторые фразы из того интервью: "Я не ваш раб, и вы не мой хозяин", "Это не ваше чертово дело, что я об этом думаю. Я не обязан вам объяснять то, чего не хочу объяснять", "Заткнитесь, я все объяснил. Я отказываюсь повторять самого себя ради вашего шоу и его рейтингов".