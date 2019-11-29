Москва впервые стала победителем в престижной международной премии в сфере туризма World Travel Awards в главной номинации Лучшее туристское направление. Город. Российская столица смогла обойти Лондон, Париж и Санкт-Петербург.

Москва впервые стала победителем в престижной международной премии в сфере туризма World Travel Awards в главной номинации "Лучшее туристское направление. Город". Российская столица смогла обойти Лондон, Париж и Санкт-Петербург.О победе рассказала РИА Новости председатель комитета по туризму Москвы Екатерина Проничева. По ее словам, данную премию можно сравнить с туристическим "Оскаром".Кроме Москвы в главной номинации были представлены Лондон, Нью-Йорк, Лиссабон, Санкт-Петербург, Рио-де-Жанейро, Сидней. В открытом голосовании, которое проходило на официальном сайте World Travel Awards, могли принять участие все желающие.Москва была номинирована в трех основных номинациях, в их числе "Лучшее направление фестивального и событийного туризма", "Лучшее направление для спортивного туризма", а также "Лучшее туристское направление. Город".Глава комитета после вручения награды отметила, что данная международная премия является "знаком качества" и означает, что российская столица укрепляет позиции международного центра туризма. По словам Екатерины Проничевой, в Москву приезжают туристы со всего мира, они приобретают уникальный опыт и чувствуют себя в городе комфортно и безопасно. "Оценка путешественников, которые наряду с профессионалами мировой туротрасли голосовали за наш город, лучшее тому подтверждение", — отметила глава комитета.Данное событие не мог обойти стороной и мэр Москвы Сергей Собянин. Он опубликовал на своей странице в Instagram пост, назвав столицу лучшим городом Земли. Собянин отметил, что в 2019 году Москву посетили 19,5 миллиона туристов, а впереди еще новогодние праздники. "Спасибо за признание! Это высокая оценка нашей работы и всех москвичей", — заявил мэр города.Посмотреть эту публикацию в InstagramМосква действительно #лучшийгородземли! Мы взяли одну из самых престижных премий туриндустрии — World Travel Awards. Только что завершилась церемония награждения победителей, где нам вручили "туристический Оскар" в главной номинации — "Лучшее туристское направление. Город". ⠀ В этом году столицу уже посетили 19,5 млн туристов, а впереди еще новогодние праздники. И это не считая 45 млн экскурсантов, которые приезжали к нам на день. Спасибо за признание! Это высокая оценка нашей работы и всех москвичей.Публикация от Сергей Собянин (@mossobyanin) 28 Ноя 2019 в 10:03 PSTWorld Travel Awards — самая значимая туристическая премия в мире. В этом году она вручалась в более чем 80 номинациях. Оценивались отели, авиалинии, туроператоры, достопримечательности и многое другое.Организаторы премии приняли решение, согласно которому в 2020 году финальная церемония World Travel Awards впервые пройдет в Москве. В этом году она проходила в султанате Оман.