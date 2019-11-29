В свое время сериал Тест на беременность стал одним из самых популярных у российских телезрителей. Правда, его съемки в скором времени отложили. Актриса Светлана Иванова решила рассказать всю правду о том, почему лента пропала из эфира.

В свое время сериал "Тест на беременность" стал одним из самых популярных у российских телезрителей. Правда, его съемки в скором времени отложили. Актриса Светлана Иванова решила рассказать всю правду о том, почему лента пропала из эфира.Премьера сериала состоялась в 2014 году. Тогда он имел оглушительный успех. По данным исследователей на 2015 год, многосерийник посмотрел каждый третий житель России. Неудивительно, что было решено снимать второй сезон, однако в 2016 съемки были заморожены.Многие связывали такой неожиданный "стоп" с беременностью актрисы, которая исполняла главную роль в сериале. Поклонники посчитали, что именно из-за интересного положения Ивановой съемки ленты были отложены, однако буквально на днях артистка опубликовала на личной странице в социальной сети "Инстаграм" послание, в котором буквально взорвалась от грязных слухов."Журналисты, милые, ну нету сил моих больше… Съемки останавливались не из-за моей или еще чьей-либо беременности. Еще раз: НЕ ИЗ-ЗА МОЕЙ БЕРЕМЕННОСТИ.Они останавливались почти на год по совершенно другим причинам. Я за этовремя успела забеременеть, выносить и родить. И снятся еще в 3-хкартинах, где моя беременность вообще не была помехой. Никто меня нигде не ждал. Хватит пожалуйста" (Здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены – прим.ред.), – высказалась знаменитость в своих сториз.13 Ноя 2019 в 3:25 PSTНапомним, что пополнение в семье артистки произошло в мае прошлого года. Она родила дочку Милу. Помимо малютки, в семье Ивановой также воспитывается семилетняя Полина. В этом году родители отвели девочку в первый класс.