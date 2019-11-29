Конфликт бывших подруг телеведущей Ксении Бородиной и модели
Алены Водонаевой обострился. Звезды шоу Дом-2 вновь обмениваются
колкостями в публичном пространстве.
Конфликт бывших подруг телеведущей Ксении Бородиной и модели
Алены Водонаевой обострился. Звезды шоу "Дом-2" вновь обмениваются
колкостями в публичном пространстве.
Бородина и Водонаева познакомились на телестройке. Ведущая
реалити-шоу и ее участница подружились и, как говорит Ксения, даже делили
вместе кров – якобы Алена какое-то время жила у нее. Но в 2016 году между знаменитостями пробежала
кошка. С тех пор они периодически плохо отзываются друг о друге.
В недавнем интервью Ксения Бородина снова упомянула "заклятую"
приятельницу. Ведущая шоу "Дом-2" обвинила экс-участницу телестройки в подлом
предательстве.
"Я не хочу о ней лишний раз говорить. Когда я произношу
фамилию "Водонаева", этот человек получает свою порцию хайпа. Хоть она и
отрицает, но продала порталу мою беременность! Ну хорошо, может, не продала. А
рассказала за обещание дружить", – сказала Бородина в ютуб-шоу "Алена, блин!".
После скандального высказывания Бородиной Водонаева решила
вставить свои пять копеек. "Ну что, мне сказали, что из войска коротконогих
снова кто-то ополчился против меня?" – написала она в ответ в личном "Инстаграм".
По словам , после выхода интервью с Бородиной, ее микроблог
завалили вопросами: "Ты смотрела?". Экс-участница шоу "Дом-2" подчеркнула, что
тратить время на просмотр шоу с участием телеведущей не хочет, хотя бурная реакция
аудитории заставляет ее ознакомиться с видео.
28 Окт 2019 в 11:38 PDT
"Понимаю, конечно, что не ждать мне высокопарных речей и
увлекательных диалогов… и надо настроиться вынести довольно скромные
умозаключения и поверхностные изречения, сказанные сиплым, некрасивым голосом,
но я попробую это сделать. А вообще говорят, если долго сидеть на бревне и не
развиваться – глупеешь и злой становишься. И с кожей лица что-то не то начинает
происходить. Ямы какие-то, рытвины ... Тоже от злости, наверное", – вылила на экс-подругу ушат грязи
Бывшая
приятельница Ксении Бородиной пообещала до конца недели посмотреть "фильм про
королеву Дубровки". После экс-участница телестройки даст развернутый
комментарий.