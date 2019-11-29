Конфликт бывших подруг телеведущей Ксении Бородиной и модели Алены Водонаевой обострился. Звезды шоу Дом-2 вновь обмениваются колкостями в публичном пространстве.

Конфликт бывших подруг телеведущей Ксении Бородиной и моделиАлены Водонаевой обострился. Звезды шоу "Дом-2" вновь обмениваютсяколкостями в публичном пространстве.Бородина и Водонаева познакомились на телестройке. Ведущаяреалити-шоу и ее участница подружились и, как говорит Ксения, даже делиливместе кров – якобы Алена какое-то время жила у нее. Но в 2016 году между знаменитостями пробежалакошка. С тех пор они периодически плохо отзываются друг о друге.В недавнем интервью Ксения Бородина снова упомянула "заклятую"приятельницу. Ведущая шоу "Дом-2" обвинила экс-участницу телестройки в подломпредательстве."Я не хочу о ней лишний раз говорить. Когда я произношуфамилию "Водонаева", этот человек получает свою порцию хайпа. Хоть она иотрицает, но продала порталу мою беременность! Ну хорошо, может, не продала. Арассказала за обещание дружить", – сказала Бородина в ютуб-шоу "Алена, блин!".После скандального высказывания Бородиной Водонаева решилавставить свои пять копеек. "Ну что, мне сказали, что из войска коротконогихснова кто-то ополчился против меня?" – написала она в ответ в личном "Инстаграм".По словам , после выхода интервью с Бородиной, ее микроблогзавалили вопросами: "Ты смотрела?". Экс-участница шоу "Дом-2" подчеркнула, чтотратить время на просмотр шоу с участием телеведущей не хочет, хотя бурная реакцияаудитории заставляет ее ознакомиться с видео.28 Окт 2019 в 11:38 PDT"Понимаю, конечно, что не ждать мне высокопарных речей иувлекательных диалогов… и надо настроиться вынести довольно скромныеумозаключения и поверхностные изречения, сказанные сиплым, некрасивым голосом,но я попробую это сделать. А вообще говорят, если долго сидеть на бревне и неразвиваться – глупеешь и злой становишься. И с кожей лица что-то не то начинаетпроисходить. Ямы какие-то, рытвины ... Тоже от злости, наверное", – вылила на экс-подругу ушат грязиБывшаяприятельница Ксении Бородиной пообещала до конца недели посмотреть "фильм прокоролеву Дубровки". После экс-участница телестройки даст развернутыйкомментарий.