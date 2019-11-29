Депутаты считают, что несправедливо взимать комиссию, оплачивая, по сути, не коммерческую услугу, а обязательный платеж.

Депутаты считают, что несправедливо взимать комиссию, оплачивая, по сути, не коммерческую услугу, а обязательный платеж.Сейчас, комиссии банков, которые взимаются с граждан за оплату обязательных платежей, составляют от 0,5 до 2% независимо от того, как совершается платеж: наличными через кассу банка, онлайн, или через банкомат.Кроме того, зачастую потребители платят фактически двойную комиссию – тому банку, через который платят, и банку, в котором обслуживается ресурсоснабжающая организация. С 2021 года такая практика двойных комиссий должна прекратиться по решению Федеральной антимонопольной службы.Теперь дело за обнулением все комиссий по обязательным платежам – ЖКХ, пошлин и штрафов. А банкам предлагается зарабатывать на других – коммерческих услугах. Авторы законопроекта сообщили в соцсетях, что этот вопрос уже был обсужден с главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной.