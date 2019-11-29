Мария Захарова сравнила текущую политическую ситуацию в Боливии с майданом, происходившим на Украине в 2004 году.

Мария Захарова сравнила текущую политическую ситуацию в Боливии с майданом, происходившим на Украине в 2004 году.Официальный представитель российского МИД считает, что разница между ними лишь в том, что в 2004 году побеждавший по итогам выборов Виктор Янукович не покинул Украину, а согласился на "третий" тур выборов, в ходе которого он уступил Виктору Ющенко.Захарова добавила, что нет ни одного доказательства нарушений в ходе выборов президента Боливии и назвала причиной переворота вмешательство Вашингтона и реализацию отработанного сценария.После того как оппозиция в Боливии заявила о массовых нарушениях на выборах 20 октября, избранный глава страны Эво Моралес объявил новые выборы, но потом под давлением военных ушел с поста президента и покинул страну. Голосование было признано незаконным. Новые выборы президента Боливии должны состояться не позднее 12 апреля.