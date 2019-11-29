Историк и журналист Анна Шафран нашла причину, по которой Владимир Зеленский в своей политике стал повторять подходы Петра Порошенко. По ее словам, новый президент Украины попал в хитроумную ловушку, расставленную его предшественником.

Историк и журналист Анна Шафран нашла причину, по которой Владимир Зеленский в своей политике стал повторять подходы Петра Порошенко. По ее словам, новый президент Украины попал в хитроумную ловушку, расставленную его предшественником.Ведущая обратила внимание на признание пресс-секретаря президента Украины Юлии Мендель. Та рассказала, что Владимир Зеленский много времени проводит в интернете, в частности – за чтением "Фейсбука". "Его аргументация такая – как я буду знать, что думают люди", – заявила официальная представительница офиса украинского лидера.Однако у экспертов большие сомнения вызывает предположение, будто объективную картину интересов и мнений простых украинцев можно почерпнуть из чтения социальных сетей. "Слушайте, расскажите кто-нибудь Зеленскому, или напишите ему в "Фейсбуке", что большинство украинцев не пишет в "Фейсбук". Они заняты вопросами выживания, ищут, где взять деньги на опять значительно подорожавшие коммунальные услуги. А в "Фейсбуке" сидят порохоботы", – на своей странице в "Телеграм" написала Анна Шафран."Понятно, почему Зеленский потихоньку превращается в нового Порошенко", – заметила журналистка.Она добавила, что у Петра Порошенко, как у миллиардера, есть возможность нанять себе сколь угодно большое число блогеров, которые бы писали в Сети то, что ему нужно. "Вот Зеленский заходит в "Фейсбук", слышит фейковый "глас народа", после чего начинает проводить ту же политику, что и Порошенко", – раскрыла Анна Шафран механизм хитроумной ловушки, расставленной бывшим президентом.О реальном положении вещей и о чаяниях простого народа говорят социологические исследования. Они, напомнила ведущая, свидетельствовали, что 74% граждан поддерживают решение о снятии депутатской неприкосновенности с Петра Порошенко. Столько же проголосовали на выборах президента Украины за Владимира Зеленского."Вместо того, чтобы выполнить наказ избирателей, Зеленский, наоборот, сам стремительно превращается в Порошенко. Может, есть смысл выйти из "Фейсбука" и пообщаться с живыми людьми?" – заключила Анна Шафран.