Его задержали в тот же день

Житель Коврова обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью незнакомой женщине. Мужчина ударил её ножом, чтобы закончить конфликт, сообщают в УМВД России по Владимирской области.В сентябре ковровчанин выпивал с незнакомой женщиной в коридоре городского общежития. Во время пьянки между ними возник конфликт, в ходе которого мужчина схватил на кухне нож и пырнул новую знакомую в живот. Оставив её там, он спокойно ушёл спать в свою комнату.Полиция задержала его в тот же день. Пьяный ковровчанин даже не пытался спрятать окровавленный нож. Ему предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и грозит до 10 лет лишения свободы. Уголовное дело направлено в суд.