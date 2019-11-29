Личность злоумышленника была установлена в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий.

Следственной частью следственного управления УМВД России по Владимирской области завершено расследование уголовного дела в отношении 25-летнего жителя Петушинского района, подозреваемого в совершении преступление корыстной направленности.По версии следствия, в октябре 2018 года на одном из интернет-сайтов обвиняемый нашел объявление о продаже автомобильных дисков. Связавшись с продавцом, под предлогом приобретения дисков и осуществления безналичной оплаты покупки злоумышленник выяснил у продавца реквизиты ее банковской карты. Используя данные сведения, обвиняемый осуществил хищение денежных средств с банковской карты продавца через мобильное приложение банка. Общий ущерб, причиненный действиями злоумышленника, составил 4350 рублей.Личность злоумышленника была установлена полицейскими в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий.В отношении фигуранта Следственным управлением УМВД России по Владимирской области было возбужденно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража). Санкцией данной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением переданы в суд для рассмотрения по существу.