Ему грозит до 6 лет тюрьмы

В Петушинском районе завершили расследование уголовного дела в отношении 25-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления корыстной направленности, сообщает УМВД России по Владимирской области.В октябре 2018 года на одном из интернет-сайтов обвиняемый нашёл на сайте объявление о продаже автомобильных дисков. Позвонив продавцу, мужчина выяснил у неё данные её карты и похитил оттуда 4350 рублей. Полицейские задержали мужчину в течение месяца.В его отношении возбуждено уголовное дело за кражу. Жителю Петушинского района грозит до 6 лет лишения свободы. Уголовное дело передано в суд.